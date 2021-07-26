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Солдатенков: «Крыльям» было тяжело отыграться, потому что «Ахмат» сел в оборону»

00:50
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Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков подвел итоги матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Очень тяжело сложился этот матч. Допустили в первом тайме ошибки, получили из-за этого два гола. После этого уже было тяжело отыграться, потому что «Ахмат» сел в оборону. Во втором тайме забили быстрый гол, попытались переломить ход игры, но уже было тяжело что-то сделать, когда команда играла в пять защитников. Мы раньше играли с ними в Кубке России. Да, это был другой матч, не то, что в премьер-лиге. У нас уже был опыт игры с командами РПЛ», – приводит слова Солдатенкова официальный сайт клуба.

«Крылья» по итогам прошлого сезона завоевали путевку в премьер-лигу. «Ахмат» в прошедшем сезоне был 11-м в РПЛ.

В следующем туре «Ахмат» примет «Сочи», а «Крылья Советов» – «Спартак».

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18991

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Сергей Разин все материалы автора

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