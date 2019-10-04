Акинфеев надеется увидеть СКА из Ростова-на-Дону в РПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к игрокам СКА из Ростова-на-Дону. Он пожелал им удачи и добиться успеха, чтобы вывести команду в премьер-лигу. Клуб выступает в чемпионате Олимп-ПФЛ.

— Желаю вам больших побед, крепкого здоровья, поменьше травм, побольше красивых забитых голов И самое главное, надеюсь, вы вернете те традиции, которые были у команды. Верим в вас. Надеемся, что скоро увидим вас в премьер-лиге. Удачи вам, ребята, — сказал Акинфеев.

Капитан ЦСКА @pfc_cska Игорь Акинфеев поддержал ростовских армейцев?? pic.twitter.com/HmrLcRDPHs — ФК СКА (Ростов-н/Д) (@fcskarostov) October 4, 2019

Ранее компания ростовского рэпера Василия Вакуленко, который также известный под сценическим псевдонимом Баста, стала спонсором футбольного клуба СКА.