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Акинфеев надеется увидеть СКА из Ростова-на-Дону в РПЛ

17:18
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к игрокам СКА из Ростова-на-Дону. Он пожелал им удачи и добиться успеха, чтобы вывести команду в премьер-лигу. Клуб выступает в чемпионате Олимп-ПФЛ.

— Желаю вам больших побед, крепкого здоровья, поменьше травм, побольше красивых забитых голов И самое главное, надеюсь, вы вернете те традиции, которые были у команды. Верим в вас. Надеемся, что скоро увидим вас в премьер-лиге. Удачи вам, ребята, — сказал Акинфеев.

Ранее компания ростовского рэпера Василия Вакуленко, который также известный под сценическим псевдонимом Баста, стала спонсором футбольного клуба СКА.

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