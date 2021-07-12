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«Ахмат» проиграл в товарищеском матче «Словану»

19:00
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«Ахмат» провел товарищеский матч против клуба «Слован» из Либереца. Российская команда уступила со счетом 1:2.

Новичок грозненцев Даниил Уткин не реализовал в этой встрече пенальти.

Отметим, что 12 июля «Ахмат» проведет еще один товарищеский матч. Соперником российской команды станет другой клуб из Чехии — «Богемианс».

Товарищеские матчи. Клубы

«Ахмат» (Россия) — «Слован Л» (Чехия) — 1:2 (1:2)

Голы: Конате, 7 — с пенальти (1:0). Гавелка, 33 (1:1). Матоушек, 38 (1:2).

Нереализованный пенальти: Уткин, 20 (вратарь)

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Богосавац, Нижич (Карапузов, 46), Лысцов, Швец, Уткин, Харин, Полярус, Коновалов, Конате.

12 июля.

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Иван Шитик все материалы автора

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