«Ахмат» проиграл в товарищеском матче «Словану»
19:00
«Ахмат» провел товарищеский матч против клуба «Слован» из Либереца. Российская команда уступила со счетом 1:2.
Новичок грозненцев Даниил Уткин не реализовал в этой встрече пенальти.
Отметим, что 12 июля «Ахмат» проведет еще один товарищеский матч. Соперником российской команды станет другой клуб из Чехии — «Богемианс».
Товарищеские матчи. Клубы
«Ахмат» (Россия) — «Слован Л» (Чехия) — 1:2 (1:2)
Голы: Конате, 7 — с пенальти (1:0). Гавелка, 33 (1:1). Матоушек, 38 (1:2).
Нереализованный пенальти: Уткин, 20 (вратарь)
«Ахмат»: Шелия, Быстров, Богосавац, Нижич (Карапузов, 46), Лысцов, Швец, Уткин, Харин, Полярус, Коновалов, Конате.
12 июля.
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