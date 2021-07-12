Экс-игрок «Локомотива» Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом»

Российский полузащитник Никита Иосифов продолжит карьеру в «Вильярреале», сообщает 12 июля официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на пять лет. В ближайшее время футболист будет выступать за «Вильярреал-В».

20-летний футболист перешел на правах свободного агента. Он провел шесть матчей за первую команду «Локомотива». Также в его активе 25 матчей за молодежную команду «Локо» и 15 — за «Локомотив-Казанку».