Экс-игрок «Локомотива» Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом»
18:58
Российский полузащитник Никита Иосифов продолжит карьеру в «Вильярреале», сообщает 12 июля официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на пять лет. В ближайшее время футболист будет выступать за «Вильярреал-В».
20-летний футболист перешел на правах свободного агента. Он провел шесть матчей за первую команду «Локомотива». Также в его активе 25 матчей за молодежную команду «Локо» и 15 — за «Локомотив-Казанку».
Читайте также
«Спартак» — «Сочи»: Мелкадзе, Игнатов и Мирзов выйдут в стартовом составе, Джикия и Соболев остались в запасе
7
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю