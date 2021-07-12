«Локомотив» проведет онлайн-встречу встречу с болельщиками 15 июля

15 июля «Локомотив» проведет онлайн-встречу с болельщиками, а также презентацию новой игровой формы сезона-2021/22, сообщает сайт клуба.

«Учитывая современные реалии и ограничения в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, мероприятие вынуждено перейти в онлайн-формат. Просим отнестись к этому с пониманием, ведь важнее здоровья каждого «железнодорожника» — будь то игрок, тренер, член персонала команды или поклонник клуба — сегодня нет ничего, тем более, что подготовка к старту сезона и его первому матчу — сражению за Суперкубок — вышла на финишную прямую.

В течение мероприятия представители тренерского штаба расскажут о ходе тренировочных сборов, новички команды поделятся своими впечатлениями от первого месяца пребывания в «Локомотиве», в ходе встречи состоится презентация игровой формы сезона-2021/22?, — говорится в заявлении клуба.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на клубном YouTube-канале.