Радимов высказался о судействе в матче «Зенита» с «Уралом»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, что думает о судействе в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ «Зенита» с «Уралом» (0:0).
«Я бы понял вторую желтую Ракицкому — согласен! Но прямая красная Клаудиньо — не понимаю», — написал Радимов в Twitter.
В этой встрече Клаудиньо был удален на 51-й минуте за подкат против игрока «Урала» Арсена Адамова. В конце первого тайма судья не показал желтую карточку защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому за срыв атаки.
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