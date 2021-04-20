«Рубин» и «Ахмат» поддержали председателя судейского комитета РФС Хачатурянца

Еще два клуба выразили поддержку председателю судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу. Это сделали «Рубин» и «Ахмат».

«Рубин» полностью поддерживает политику председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца и приветствует его решения. Очевидно, что в российском судействе накопились проблемы, которые можно решать только жесткими мерами. Мы уверены, что действия Ашота Рафаиловича полностью продуманы и будут способствовать наведению порядка", — говорится в сообщении на сайте казанцев.

В сообщении на сайте грозненского клуба говорится: «После очередных судейских ошибок в играх Тинькофф Российской Премьер-Лиги последовали жесткие решения со стороны руководства судейского комитета Российского Футбольного Союза. «Ахмат» выражает поддержку председателю судейского комитета РФС Хачатурянцу Ашоту Рафаиловичу в искренних намерениях добиться прогресса в вопросе наведения порядка в судействе в нашем футболе. Желаем Ашоту Рафаиловичу удачи в этом важном и ответственном деле».

Ранее другие клубы РПЛ также поддержали председателя судейского комитета РФС — это сделали «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.

Напомним, после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1) Хачатурянц пожизненно отстранил от судейства главного арбитра встречи Михаила Вилкова.