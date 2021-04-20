Чорлука — лидер РПЛ по выигранным единоборствам
13:55
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука является лидером чемпионата России по проценту выигранных единоборств, сообщает статистический портал Opta 20 апреля.
В нынешнем сезоне 35-летний хорват 105 раз вступал в борьбу и выходил победителем в 75% случаев.
На втором месте защитник «Спартака» Самюэль Жиго (211 единоборств, 69%), на третьем — защитник «Динамо» Иван Ордец (180, 67%).
В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Чорлука провел 20 матчей, в которых отдал две голевые передачи.
75% - Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука ?? выиграл наибольший процент единоборств (75%) и верховых единоборств (78%) среди игроков со 100+ единоборствами в Российской Премьер-лиге в этом сезоне. Гигант. pic.twitter.com/l7Sfideelh— OptaIvan (@OptaIvan) April 20, 2021
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