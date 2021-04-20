Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука является лидером чемпионата России по проценту выигранных единоборств, сообщает статистический портал Opta 20 апреля.

В нынешнем сезоне 35-летний хорват 105 раз вступал в борьбу и выходил победителем в 75% случаев.

На втором месте защитник «Спартака» Самюэль Жиго (211 единоборств, 69%), на третьем — защитник «Динамо» Иван Ордец (180, 67%).

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Чорлука провел 20 матчей, в которых отдал две голевые передачи.