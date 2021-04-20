Чепчугов: «Переосмыслив собственную жизнь, толкаю цель на пути к успеху»
13:25
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов сделал новый пост в своем Instagram. Голкипер выложил фото из тренажерного зала.
«Переосмыслив собственную жизнь, толкаю цель на пути к успеху. Это то, что мной движет. Продолжаю трудиться в комнате зала», — подписал пост Чепчугов.
35-летний Чепчугов выступал за ЦСКА в 2010-2017 годах и провел за команду 28 матчей, став трехкратным чемпионом России. Он завершил карьеру в 2018 году. Последним клубом вратаря стал красноярский «Енисей».
«Было, было, было, но прошло!» Чепчугов — о Помазуне в ЦСКА, своих постах в Инстаграме и будущем
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