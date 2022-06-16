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Агент Гбамена: «Жан-Филипп не вернется в Россию. Предложений из РПЛ у него нет»

Агент Гбамена заявил, что полузащитник не вернется в Россию
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бернар Коллиньон, агент полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена, заявил, что его клиент не вернется в Тинькофф Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В прошедшем сезоне 26-летний иувариец выступал на правах аренды за ЦСКА. На счету полузащитника 2 гола и 2 передачи в 13 матчах за московский клуб во всех турнирах.
«Жан-Филипп не вернется в Россию, — приводит слова Коллиньона «РБ Спорт». — Предложений из РПЛ у него нет».

Контракт Гбамена с ливерпульским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gbamena-zhan-filip-ne-vernetsya-v-rossiyu-predlozhenij-net/
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 1 : 2
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 1 : 0
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