Агент Гбамена: «Жан-Филипп не вернется в Россию. Предложений из РПЛ у него нет»

Агент Гбамена заявил, что полузащитник не вернется в Россию

Бернар Коллиньон, агент полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена, заявил, что его клиент не вернется в Тинькофф Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В прошедшем сезоне 26-летний иувариец выступал на правах аренды за ЦСКА. На счету полузащитника 2 гола и 2 передачи в 13 матчах за московский клуб во всех турнирах.

«Жан-Филипп не вернется в Россию, — приводит слова Коллиньона «РБ Спорт». — Предложений из РПЛ у него нет».

Контракт Гбамена с ливерпульским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.