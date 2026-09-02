«Зенит» спокойно разобрался с махачкалинским «Динамо» в Кубке. Соболеву хватило тайма, чтобы оформить дубль

И Александр Ерохин не ушел с поля без гола.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

02 сентября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«Зенит» очень ярко ворвался в сезон: сначала команда Сергея Семака завоевала Суперкубок России, а затем разгромила «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (3:0). Однако даже в тех матчах у сине-бело-голубых были определенные проблемы — к тому же они заметно превысили ожидаемую результативность.

В дальнейшем эффективность куда-то исчезла. Исключением разве что стала встреча с московским «Динамо» (3:0), где единственные три удара в створ ворот Курбана Расулова конвертировались в голы. Случились поражения от «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2), начались трудности и глупые удаления. Последний успех над «Факелом» (1:0) был добыт благодаря пенальти уже в компенсированное время — и споры о судейском решении до сих пор не утихают.

В FONBET Кубке России ситуация тоже непростая: «Зенит» минимально обыграл «Балтику» (1:0), а «Крылья Советов» победил только в серии пенальти. Так что петербуржцы подходили к матчу с махачкалинским «Динамо» не в самом лучшем настроении и состоянии. И им явно требовалась встряска — прежде всего эмоциональная.

Семак традиционно включил режим ротации, дав отдохнуть нескольким игрокам основы. Главный сюрприз — появление с первых минут 18-летнего полузащитника, капитана зенитовской молодежки Мусаева (1 сентября он отметил совершеннолетие). Амир — брат 27-летнего Леона, еще одного воспитанника академии сине-бело-голубых, выступающего сейчас за «Родину». Также в старте вышли Максим Глушенков, пропускавший встречу в Воронеже из-за дисквалификации, и Дуглас Сантос, оправившийся от повреждения.

Вадим Евсеев тоже поберег многих лидеров. Вернулся в старт Джавад, с которым многие успели попрощаться в летнее трансферное окно. В чемпионате иранец успел получить только две игровые минуты — в первом туре с «Факелом» (2:1).

Соболев раззабивался

«Зенит» начал довольно активно — расположившись в необычном сочетании. Караваев занял позицию левого защитника, Волков — правого, а Сантос переместился в центр поля.

Первая же атака могла пройти через фланг, когда Глушенков отдавал проникающую передачу, но мяч отскочил в руки Давиду Волку. Петербуржцы быстро завладели территориальным преимуществом и мало что позволяли сделать сопернику — пожалуй, самый опасный момент в первом тайме у гостей в одиночку создал Кирилл Зинович, который выстрелил со штрафного чуть выше ворот.

«Зенит» же совершал подходы часто, и один из таких быстро привел к голу: Глушенков по правому полуфлангу протащил мяч, подключил Волкова, а Сергей прострелил в центр, где Соболев не самым мощным, но все же точным ударом попал в дальний угол.

На этом 7-й номер сине-бело-голубых не остановился и незадолго до перерыва оформил дубль. Удался роскошный розыгрыш: Дуглас развернулся и ассистировал Глушенкову, следом пошла передача в касание на Ерохина, а тот также в касание вывел по центру один на один Соболева. Волк рванул навстречу, но форвард хладнокровно пробил мимо него — мяч медленно и лениво закатился в сетку.

Счет мог стать и разгромным — свои убойные шансы не реализовали Андраде и Ерохин. Свисток на перерыв для махачкалинцев стал спасением, им явно нужно было перевести дух.

Шилов вернулся, а «Зенит» довел дело до победы

Второй тайм стартовал с замен в составах обеих команд. У махачкалинцев появился Миро, призванный оживить атаку гостей. Агаларов был совсем незаметен. Главный герой первой половины встречи Соболев тоже поле покинул — вышел Фелипе Аугусто. Оба получили по 45 минут перед предстоящей игрой с ЦСКА.

Бразилец сразу имел несколько моментов, чтобы отличиться. Сначала просто не попал в створ, а затем спас Волк.

«Зенит» действовал по счету — много контролировал мяч, большую часть времени проводил на половине поля соперника. Махачкалинцы же так и не смогли создать хоть что-то опасное у ворот Москвичева: Богдан снова сыграл на ноль — в третьем кубковом матче кряду.

Важным событием для «Зенита» стало возвращение Вадима Шилова после тяжелой травмы. 18-летний вингер ступил на газон впервые с октября 2025 года — болельщики встретили его аплодисментами.

Ну а точку в этой встрече поставил ветеран Ерохин. Кто, если не он? Как и всегда, Александр оказался в нужное время в нужном месте.

3:0 — уверенная победа «Зенита».