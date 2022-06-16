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Тошич: «Надеюсь, ЦСКА вернется в борьбу за чемпионство»

Тошич выразил надежду, что ЦСКА будет бороться за победу в РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич выразил надежду, что московский клуб будет бороться за победу в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ).

— Как считаете, ЦСКА не помешало бороться за медали отсутствие мотивации, потому что еврокубков в следующем году у российских клубов не будет?

— Каждый игрок должен делать свою работу. ЦСКА, конечно, думал о еврокубках, не просто же так клуб зимой купил 5 хороших игроков. С самого начала было видно, что все новички — отличные футболисты. Но мне кажется, что только со следующего сезона все наладится и пойдет, — приводит слова Тошича Metaratings.ru.

— После ухода старого костяка футболистов у ЦСКА не первый год проблемы с игрой и результатами.

— На сегодняшний день РПЛ слабее, чем в то время, когда я играл в ЦСКА. В мое время было 6-7 клубов, которые боролись за первое место, было очень много хороших иностранцев, игроки мирового уровня. Сейчас те легионеры, которые приехали в клуб зимой, сразу заиграли и стали давать результат. Но, когда я играл в ЦСКА, практически каждый игрок был такого же уровня и мог сам решить эпизод. Я, Думбия, Хонда, Муса, Вагнер Лав — у нас было очень много было качественных футболистов. Тяжело было представить, чтобы все мы плохо играли. Сейчас команда строится по-другому. Очень надеюсь, что ЦСКА вернется в борьбу за чемпионство, потому что такой клуб и такая команда должны быть на самом верху.

Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 годы. На его счету 241 матч за московский клуб, в которых отметился 47 голами и 41 передачей. За это время он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/toshich-nadeyus-tsska-vernetsya-v-borbu-za-chempionstvo-takoy-klub-i-takaya-komanda-dolzhny-byt-na-s-1290709/
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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