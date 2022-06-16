Тошич: «Надеюсь, ЦСКА вернется в борьбу за чемпионство»
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич выразил надежду, что московский клуб будет бороться за победу в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ).
— Как считаете, ЦСКА не помешало бороться за медали отсутствие мотивации, потому что еврокубков в следующем году у российских клубов не будет?
— Каждый игрок должен делать свою работу. ЦСКА, конечно, думал о еврокубках, не просто же так клуб зимой купил 5 хороших игроков. С самого начала было видно, что все новички — отличные футболисты. Но мне кажется, что только со следующего сезона все наладится и пойдет, — приводит слова Тошича Metaratings.ru.
— После ухода старого костяка футболистов у ЦСКА не первый год проблемы с игрой и результатами.
— На сегодняшний день РПЛ слабее, чем в то время, когда я играл в ЦСКА. В мое время было 6-7 клубов, которые боролись за первое место, было очень много хороших иностранцев, игроки мирового уровня. Сейчас те легионеры, которые приехали в клуб зимой, сразу заиграли и стали давать результат. Но, когда я играл в ЦСКА, практически каждый игрок был такого же уровня и мог сам решить эпизод. Я, Думбия, Хонда, Муса, Вагнер Лав — у нас было очень много было качественных футболистов. Тяжело было представить, чтобы все мы плохо играли. Сейчас команда строится по-другому. Очень надеюсь, что ЦСКА вернется в борьбу за чемпионство, потому что такой клуб и такая команда должны быть на самом верху.
Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 годы. На его счету 241 матч за московский клуб, в которых отметился 47 голами и 41 передачей. За это время он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0