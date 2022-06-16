«Зенит» откроет на «Газпром Арене» сенсорную комнату

Футбольный клуб «Зенит» откроет на своем домашнем стадионе сенсорную комнату — уникальное помещение для психологической разгрузки для зрителей со специальными потребностями.

Она будет оснащена оборудованием для стимуляции систем восприятия, а также различными развивающими активностями.

Сине-бело-голубые реализовывают проект совместно с благотворительным фондом «Социальная ответственность» при поддержке «Газпрома».