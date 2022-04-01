Агент Языджи — о состоянии игрока после возвращения из сборной Турции: «Он очень счастлив в ЦСКА»

Адем Чебеджи, агент турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал «СЭ» о состоянии игрока после возвращения в московский клуб из расположения сборной Турции.

Ранее появилась информация, что турецкий футболист может не вернуться в Россию.

«Какие ощущения у Юсуфа после возвращения учитывая информацию об уходе? Он очень счастлив в ЦСКА сейчас! Мы закончим этот сезон наилучшим образом, а потом посмотрим, что будет летом», — сказал Чебеджи «СЭ».

Ранее, 1 апреля, Языджи был признан лучшим игроком февраля и марта в РПЛ.