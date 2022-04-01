Баринов о Черчесове после неудач: «Вставляет хороших люлей каждому после матчей, но не всем»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал о поведении бывшего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова после поражений.

— Какой Черчесов, когда ничего не получается?

— Злой. Он после игры очень злой. Вставляет хороших люлей каждому после матчей, но не всем.

— Тебе пихал?

— Мне — нет. После Бельгии нет, а с датчанами я не играл. После Дании он, конечно, зашел и сказал речь, но было видно, что опустошен.

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