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Болельщики ЦСКА признали Языджи лучшим игроком команды в феврале-марте

Турок Языджи признан лучшим футболистом ЦСКА в феврале-марте
Карен Саркисян
Корреспондент
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Болельщики ЦСКА признали полузащитника Юсуфа Языджи лучшим игроком команды в феврале-марте, сообщается на официальном сайте московского клуба.

25-летний турок забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в четырех матчах за армейцев.

После 22 туров Тинькофф РПЛ красно-синие набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

В воскресенье, 3 апреля, ЦСКА встретится с «Уралом» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/6077

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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