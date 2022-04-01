Болельщики ЦСКА признали Языджи лучшим игроком команды в феврале-марте

Болельщики ЦСКА признали полузащитника Юсуфа Языджи лучшим игроком команды в феврале-марте, сообщается на официальном сайте московского клуба.

25-летний турок забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в четырех матчах за армейцев.

После 22 туров Тинькофф РПЛ красно-синие набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

В воскресенье, 3 апреля, ЦСКА встретится с «Уралом» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.