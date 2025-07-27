Агент Самошникова: «Илья игрок «Локо». Сейчас стоит задача быстрее набрать свою лучшую форму»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о подготовке к переходу футболиста в «Спартак».

25 июля сообщалось, что Самошников пройдет МРТ 27 июля для перехода в «Спартак».

— Есть ли какие-то продвижения по переходу Самошникова в «Спартак»? «Локомотив» взял Рамиреса, как кажется, на место Ильи.

— Какие продвижения должны быть? Илья — игрок «Локомотива». Вчера он вышел, наконец, вернулся на поле. После большой паузы достаточно неплохо выглядел. Сейчас задача быстрее набрать кондиции и свою лучшую форму. А Рамиреса берут, наверное, для укрепления состава. Соотвественно, это нормально, когда новые люди приходят в команду.

Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он сыграл за команду 33 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

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