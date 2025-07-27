Махачкалинское «Динамо» ведет переговоры о трансфере нападающего сборной Туниса Мастури

Как стало известно «СЭ», «Динамо» Махачкала ведет переговоры о трансфере нападающего «Монастира» и сборной Турниса Хазема Мастури.

Ранее сообщилось, что к 28-летнему игроку проявляет интерес «Торпедо» и «Крылья Советов».

В прошлом сезоне Мастури провел за «Монастиру» 32 матча, забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Тransfermarkt оценивает игрока в 650 тысяч евро.

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