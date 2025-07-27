Дзюба: «Спартак», конечно, своими удалениями сам себя прибил»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал поражение «Спартака» в домашнем матче 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3).

«Спартак», конечно, своими удалениями сам себя прибил. Но это не наши проблемы», — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

В матче 3-го тура «Акрон» примет «Спартак». Игра пройдет 3 августа.