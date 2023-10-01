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Сегодня, 20:30

Агент Сафонов: «Сам Абаскаль в отставку не уйдет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный агент Алексей Сафонов после крупного поражения «Спартака» от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ заявил в интервью «СЭ», что не считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль сам подаст в отставку.

— Сейчас вновь пойдут разговоры об отставке Абаскаля?

— Да они уже давно идут. Думаю, эта неделя для красно-белых — момент истины. На выходных дерби с ЦСКА. Судьба Абаскаля? Сегодня от него не исходило никаких эмоций. Такое ощущение, что он плывет по течению. А команда это чувствует.

— Если «Спартак» без Соболева, который пропустит дерби из-за перебора карточке, проиграет ЦСКА, то с Абаскалем расстанутся?

— Ну я же не нахожусь внутри команды. Могу лишь предположить, что Абаскаль сам в отставку не подаст, будет работать до победного. В том случае, если его уволит клуб, испанец получит очень приличную неустойку. Этот момент не стоит сбрасывать со счетов.

По информации «СЭ», будущее главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля во многом зависит от результата матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА, который пройдет 8 октября. Не исключено, что в случае поражения 34-летний испанец будет отправлен в отставку.

Гильермо Абаскаль. «Команда не билась за тренера. Абаскаль вряд ли уйдет сам». Сафонов о разгроме «Спартака» в Самаре

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
7
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 4 : 0
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 1 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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