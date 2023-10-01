Агент Сафонов: «Сам Абаскаль в отставку не уйдет»

Футбольный агент Алексей Сафонов после крупного поражения «Спартака» от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ заявил в интервью «СЭ», что не считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль сам подаст в отставку.

— Сейчас вновь пойдут разговоры об отставке Абаскаля?

— Да они уже давно идут. Думаю, эта неделя для красно-белых — момент истины. На выходных дерби с ЦСКА. Судьба Абаскаля? Сегодня от него не исходило никаких эмоций. Такое ощущение, что он плывет по течению. А команда это чувствует.

— Если «Спартак» без Соболева, который пропустит дерби из-за перебора карточке, проиграет ЦСКА, то с Абаскалем расстанутся?

— Ну я же не нахожусь внутри команды. Могу лишь предположить, что Абаскаль сам в отставку не подаст, будет работать до победного. В том случае, если его уволит клуб, испанец получит очень приличную неустойку. Этот момент не стоит сбрасывать со счетов.

По информации «СЭ», будущее главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля во многом зависит от результата матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА, который пройдет 8 октября. Не исключено, что в случае поражения 34-летний испанец будет отправлен в отставку.