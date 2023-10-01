Смородская: «Зенит» должен быстро преодолеть кризис, о провале рано говорить»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о результатах «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«Последние результаты «Зенита» удивляют, я такого не ожидала, честно говоря. Команду немного потряхивает, но пока это не так критично. Не исключено, что у «Зенита» будет кризис. Но клуб должен быстро его преодолеть. Говорить о провале еще слишком рано», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

В 9-м туре РПЛ «Зенит» уступил «Локомотиву» со счетом 1:2. В 10-м туре петербургская команда потерпела поражение от «Оренбурга» (1:3).

На данный момент «Зенит» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.