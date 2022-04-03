Агент Кухты опроверг слова о том, что сторона игрока обдумает будущее нападающего до конца июня

Агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты Милан Мартинович в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал вероятность отъезда футболиста из России. Ранее он сообщил «РБ Спорт», что у его стороны есть время обдумать ситуацию до 30 июня.

«Мои слова о том, что мы обдумаем будущее игрока до 30 июня? Я говорил, что у него действующий контракт», — сказал Мартинович «СЭ».

25-летний Кухта перешел в «Локомотив» из «Славии» в январе. На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 3 матчах за московскую команду.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ приостанавливать срок действия контрактов до конца текущего сезона.