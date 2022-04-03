«Динамо» на выезде обыграло «Краснодар» благодаря голу Фомина с пенальти

«Динамо» обыграло «Краснодар» в гостях благодаря голу Фомина с пенальти

«Динамо» на выезде обыграло «Краснодар» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Единственный гол в матче на 45+6-й минуте встречи забил полузащитник бело-голубых Даниил Фомин. Отметим, что футболист является воспитанником «Краснодара».

Фомин реализовал 11-метровый, назначенный после фола защитника «Краснодара» Александра Черникова на Федоре Смолове на линии штрафной хозяев. Изначально главный судья матча Алексей Сухой назначил штрафной, но изменил свое решение после вмешательства ВАР.

«Динамо» с 46 очками в 23 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Краснодар» идет на шестой строчке с 36 очками в 22 играх.