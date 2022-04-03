Ледяхов: «Состав у «Спартака» мощный, один из лучших в РПЛ. И девятое место... Нонсенс!»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» прокомментировал работу главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

— Как вам в целом работа Ваноли?

— Пока сдвигов к лучшему не видно. Спартаковцы выглядят разрозненно, командная игра не выстроена. В позиционном нападении действуют по принципу — как Бог на душу положит. А иногда вообще не знают, что делать на поле!

— Мрачная картина.

— Не то слово! А ведь состав у «Спартака» мощный, один из лучших в РПЛ. Много квалифицированных футболистов, на каждой позиции есть конкуренция. И девятое место, невнятная игра... Нонсенс!