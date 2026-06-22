Бельгия в меньшинстве сыграла вничью с Ираном на ЧМ-2026, Мохеби провел на поле 66 минут

Сборная Бельгии сыграла вничью со сборной Ирана в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 0:0. Встреча прошла на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе.

На 25-й минуте отличился иранский нападающий Мехди Тареми, однако главный арбитр Дарио Эррера отменил его гол после проверки и вмешательства ВАР из-за офсайда.

На 66-й минуте бельгийцы остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Натан Нгой.

Нападающий сборной Ирана Мохаммад Мохеби, выступающий в РПЛ за «Ростов», начал матч с первых минут и был заменен во втором тайме.

Бельгия и Иран набрали по 2 очка за два матча. У их соперников по группе — Новой Зеландии и Египта — по 1 баллу после одной игры. 27 июня бельгийцы сыграют против новозеландцев, а иранцы — против египтян.