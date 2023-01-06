Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:07

«Локомотив» может предложить 6 миллионов евро за второго бомбардира чемпионата Турции

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Хейджи Райт.
Фото Global Look Press

«Локомотив» проявляет интерес к нападающему «Антальяспора» Хейджи Райту, утверждает Milliyet.

Московская команда готова предложить за 24-летнего футболиста 6 миллионов евро. Однако турецкий клуб хочет получить за игрока 10 миллионов.

На футболиста сборной США также претендуют итальянская «Аталанта» и английский «Кристал Пэлас».

Контракт Райта с «Антальяспором» рассчитан до 2025 года.

На ЧМ-2022 форвард забил 1 гол в 4 матчах. Нападающий «Антальяспора» — второй в списке лучших бомбардиров чемпионата Турции-2022/23 с 10 голами в 15 матчах.

ФК Антальяспор
ФК Локомотив (Москва)
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский новичок НХЛ снова зажег! Оформил быстрый дубль и начал камбек команды
Тардиф назвал большой проблемой проведение Кубка мира в феврале 2025 года
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
ВСУ второй раз обстреляли Донецк после начала режима тишины
Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Гаврилов ответил Петржеле: «Спартак» нельзя назвать великой командой? «Зенит» великий что ли?»
Источник: новый главный тренер «Краснодара» Ивич этой зимой мог возглавить «Партизан»
Боков отреагировал на возможный уход Карраскаля из ЦСКА
Гаджиев рассказал, почему Галактионову допустимо совмещать работу в «Локомотиве» и сборной России
«Краснодар» назначил нового тренера, Ловрен покинул «Зенит», а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Каррера доволен работой Абаскаля в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тукманов: «Руководителям «Торпедо» надо было раньше давать советы, сейчас уже поздно»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости