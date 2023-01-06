«Локомотив» может предложить 6 миллионов евро за второго бомбардира чемпионата Турции

«Локомотив» проявляет интерес к нападающему «Антальяспора» Хейджи Райту, утверждает Milliyet.

Московская команда готова предложить за 24-летнего футболиста 6 миллионов евро. Однако турецкий клуб хочет получить за игрока 10 миллионов.

На футболиста сборной США также претендуют итальянская «Аталанта» и английский «Кристал Пэлас».

Контракт Райта с «Антальяспором» рассчитан до 2025 года.

На ЧМ-2022 форвард забил 1 гол в 4 матчах. Нападающий «Антальяспора» — второй в списке лучших бомбардиров чемпионата Турции-2022/23 с 10 голами в 15 матчах.