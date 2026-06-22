Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Форвард забил на 38-й минуте матча против сборной Австрии в групповом турнире ЧМ-2026.

Для Месси гол стал 17-м в истории чемпионатов мира. Он обошел немца Мирослава Клозе (16 голов). Третье место занимает бразилец Роналдо (15). Далее идут француз Килиан Мбаппе и немец Герд Мюллер (оба — 14).

38-летний Месси забил 121-й гол в 201 матче за сборную Аргентины.