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Сегодня, 20:39

Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Форвард забил на 38-й минуте матча против сборной Австрии в групповом турнире ЧМ-2026.

Для Месси гол стал 17-м в истории чемпионатов мира. Он обошел немца Мирослава Клозе (16 голов). Третье место занимает бразилец Роналдо (15). Далее идут француз Килиан Мбаппе и немец Герд Мюллер (оба — 14).

38-летний Месси забил 121-й гол в 201 матче за сборную Аргентины.

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