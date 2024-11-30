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Сегодня, 18:55

Агент Лукина сообщил, что переговоры с ЦСКА по новому контракту находятся на продвинутой стадии

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент защитника ЦСКА Матвея Лукина Тимофей Бердышев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с московской командой по новому контракту.

«Переговоры по новому контракту с ЦСКА находятся на продвинутой стадии. Мы продвигаемся, ищем понимание и во многом его находим», — сказал Бердышев «СЭ».

Контракт 20-летнего защитника с ЦСКА заканчивается летом 2025 года.

ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
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 Факел 16 2 7 7 11-24 13
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 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
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 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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