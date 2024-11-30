Агент Лукина сообщил, что переговоры с ЦСКА по новому контракту находятся на продвинутой стадии

Агент защитника ЦСКА Матвея Лукина Тимофей Бердышев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с московской командой по новому контракту.

«Переговоры по новому контракту с ЦСКА находятся на продвинутой стадии. Мы продвигаемся, ищем понимание и во многом его находим», — сказал Бердышев «СЭ».

Контракт 20-летнего защитника с ЦСКА заканчивается летом 2025 года.