Агент Лукина — о дубле защитника: «Он только раскрывает голеадорские способности»

Агент защитника ЦСКА Матвея Лукина Тимофей Бердышев в комментарии для «СЭ» оценил игру своего клиента в матче 17-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

«Матвей провел хороший матч и помимо забитых голов. В целом он показал качественную игру. Он раскрывает свои голеадорские способности! Все впереди», — сказал Бердышев «СЭ».

ЦСКА с 28 очками сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» набрал 23 балла и располагается на строчку ниже.