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Сегодня, 19:00

Кабутов: «Повлияло ли удаление на результат? Наверное, да, чуть подвел команду»

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Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов отреагировал на свое удаление в матче с ЦСКА (2:2) в 17-м туре РПЛ.

Кабутов получил красную карточку на 65-й минуте игры при счете 1:2. Армейцы отыгрались на 90+6-й минуте.

— На результат игры повлияло ваше удаление?

— Не знаю, как сложилось бы. Наверное, да, чуть подвел команду.

ЦСКА с 28 очками сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» набрал 23 балла и располагается на строчку ниже.

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Зенит – Кр. Советов
 - : -
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Динамо Мх – Факел
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