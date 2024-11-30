Кабутов: «Повлияло ли удаление на результат? Наверное, да, чуть подвел команду»

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов отреагировал на свое удаление в матче с ЦСКА (2:2) в 17-м туре РПЛ.

Кабутов получил красную карточку на 65-й минуте игры при счете 1:2. Армейцы отыгрались на 90+6-й минуте.

— На результат игры повлияло ваше удаление?

— Не знаю, как сложилось бы. Наверное, да, чуть подвел команду.

ЦСКА с 28 очками сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» набрал 23 балла и располагается на строчку ниже.