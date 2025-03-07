Маньяков — о Кисляке: «С первых заработанных денег купил отцу автомобиль. Сам до сих пор ездит на метро»

Известный футбольный агент Александр Маньяков в интервью «СЭ» рассказал о характере 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

— Кисляк — это что за характер?

— Боец! Силен ментально и физически. Его принцип: вижу цель — не вижу препятствий. В отличие от сверстников полностью сконцентрирован на футболе, не отвлекается на всякую ерунду. На тренировках пашет как вол, хочет играть еще лучше, прогрессировать.

Родом Кисляк из Старого Оскола. Мама в 2022-м умерла — онкология. Сейчас в Москве живет с отцом. С первых заработанных денег купил ему автомобиль. Сам же до сих пор передвигается на метро. Говорит: «Мне-то машина зачем? Бате нужнее. А я теперь на квартиру буду копить», — сказал Маньяков «СЭ».

В текущем сезоне хавбек ЦСКА провел 18 матчей во всех турнирах, отличившись голом.

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