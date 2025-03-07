Маньяков — об Аленичеве: «Во второй лиге ему работать неинтересно. Ждет более статусных предложений»

Известный футбольный агент Александр Маньяков в интервью «СЭ» рассказал о Дмитрии Аленичеве.

— Аленичев уже шестой год без клуба. Почему?

— Во второй лиге у Димы варианты есть. Вот и в этом сезоне звали команды, выступающие в «Золоте» и «Серебре». Но Аленичеву там работать неинтересно. Ждет более статусных предложений. Хотя бы из первой лиги, — сказал Маньяков «СЭ».

Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Енисей». Аленичев покинул красноярский клуб в 2019 году. До этого он возглавлял «Спартак» и тульский «Арсенал».

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