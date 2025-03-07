Маньяков — об Аленичеве: «Во второй лиге ему работать неинтересно. Ждет более статусных предложений»
Известный футбольный агент Александр Маньяков в интервью «СЭ» рассказал о Дмитрии Аленичеве.
— Аленичев уже шестой год без клуба. Почему?
— Во второй лиге у Димы варианты есть. Вот и в этом сезоне звали команды, выступающие в «Золоте» и «Серебре». Но Аленичеву там работать неинтересно. Ждет более статусных предложений. Хотя бы из первой лиги, — сказал Маньяков «СЭ».
Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Енисей». Аленичев покинул красноярский клуб в 2019 году. До этого он возглавлял «Спартак» и тульский «Арсенал».
Полностью интервью Александра Маньякова читайте на сайте «СЭ»
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|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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|0-0
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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