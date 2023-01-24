Смородская считает, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» — чемпион этого сезона, никаких сомнений и быть не может. Это всем ясно», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в РПЛ с 42 очками. «Спартак» — второй с 36 очками, «Ростов» на третьей строчке с 35 очками.