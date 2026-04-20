Агент Глебова сообщил, что игрок ЦСКА пропустит пару недель из-за травмы

Агент полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова Таймаз Хархаров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.

Ранее пресс-служба ЦСКА сообщила, что у Глебова диагностировано повреждение мышц задней группы бедра. 20-летний россиянин был заменен на 43-й минуте встречи с «Крыльями Советов» (1:1) 18 апреля.

«Более менее обошлось, но придется пропустить пару недель. Надеемся, что он поможет команде в кубковом матче против «Спартака» 6 мая», — сказал Хархаров «СЭ».

Глебов в сезоне-2025/26 провел 32 матча, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.