«Спартак» — «Краснодар»: дата и время начала матча РПЛ, где смотреть

«Спартак» и «Краснодар» встретятся в матче 26-го тура чемпионата России в четверг, 23 апреля. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи москвичей и краснодарцев. За ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Краснодар» также можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире игру будут показывать канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«Краснодар» находится на втором месте в РПЛ, набрав 54 очка в 25 турах и отставая от «Зенита» на 1 балл. «Спартак» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы с 45 очками. 19 апреля «Спартак» победил «Ахмат» (3:1), а «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» (2:2).