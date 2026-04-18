У полузащитника ЦСКА Глебова диагностировано повреждение мышц задней группы бедра

ЦСКА опубликовал заявление в связи с повреждением нападающего Кирилла Глебова, которое он получил в матче с «Крыльями Советов» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

20-летний россиянин был заменен на 43-й минуте.

«У Кирилла диагностировано повреждение мышц задней группы бедра. Завтра днем он пройдет МРТ, по итогам которого будет определена степень повреждения и тактика лечения», — сообщила пресс-служба армейцев.

Глебов в сезоне-2025/26 провел 32 матча, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

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