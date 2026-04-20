Радимов считает, что Соболев выиграл конкуренцию у Дурана: «Саша доказывает, что играет не зря»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева во второй части сезона.

«Соболев забивает и справляется со своими обязанностями. Почему не играет Дуран, вопрос к Сергею Богдановичу Семаку. Но у меня объяснение самое простое: конкуренцию выигрывает Соболев. А двух нападающих в этой схеме быть не может. И более знаменитые футболисты не попадали в заявку. Саша доказывает, что играет не зря, хотя зимой ставка была на Дурана. В Соболева поверил бы не каждый, но на практике все получилось наоборот», — сказал Радимов «СЭ».

Соболев в сезоне-2025/26 забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 33 матчах.

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