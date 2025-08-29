Федорищев назвал беспределом ситуацию, когда футболисты платят агентам

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился мнением о взаимоотношениях футболистов и агентов.

«Агенты — это часть нашей жизни, это нормально абсолютно, — цитирует ТАСС Федорищев во время общения с блогерами. — Другое дело, что есть агентский договор, в котором все это прописано. Но когда тебя заставляют, как футболиста, мешками деньги отдавать из своей зарплаты непонятным людям, — это беспредел».

«Крылья Советов» после 6 туров РПЛ набрали 8 очков и занимают 9-е место в таблице. В 7-м туре чемпионата России самарцы сыграют в гостях с «Локомотивом» 31 августа.