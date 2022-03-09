Агент форварда «Локомотива» Кухты опроверг информацию о возвращении футболиста в пражскую «Славию»
Агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты Милан Мартинович опроверг слухи о возвращении футболиста в пражскую «Славию».
«Ян остается в «Локомотиве», никаких проблем нет. Он адаптировался, его все устраивает», — приводит Metaratings слова Мартиновича.
25-летний Кухта перешел в «Локомотив» из «Славии» в январе. На его счету 1 гол в 2 матчах за московскую команду.
Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ приостанавливать срок действия контрактов до конца текущего сезона.
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|
3
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|12
|1
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|37
|
4
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|20
|11
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|6
|24-16
|36
|
5
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|9
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|
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|
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|
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|
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|
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|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
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|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
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|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
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|14
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
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Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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