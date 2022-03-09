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Агент форварда «Локомотива» Кухты опроверг информацию о возвращении футболиста в пражскую «Славию»

Иван Торопцев
Корреспондент

Агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты Милан Мартинович опроверг слухи о возвращении футболиста в пражскую «Славию».

«Ян остается в «Локомотиве», никаких проблем нет. Он адаптировался, его все устраивает», — приводит Metaratings слова Мартиновича.

25-летний Кухта перешел в «Локомотив» из «Славии» в январе. На его счету 1 гол в 2 матчах за московскую команду.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ приостанавливать срок действия контрактов до конца текущего сезона.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-napadayushchego-lokomotiva-kukhty-oproverg-informatsiyu-o-vozvrashchenii-futbolista-v-slaviyu-1217782/
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ФК Славия (Прага)
Ян Кухта
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