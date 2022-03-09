Защитник «Зенита» Ловрен получил вызов в сборную Хорватии на товарищеские матчи против Словении и Болгарии

Сборная Хорватии объявила состав команды на предстоящие мартовские матчи.

В список из 25 футболистов попал защитник «Зенита» Деян Ловрен.

Также в резервный список хорватов попал полузащитник «Динамо» Никола Моро. Он может присоединиться к команде в случае травмы кого-то из основного списка.

Сборная Хорватии проведет два товарищеских матча: против Словении (26 марта) и Болгарии (29 марта).