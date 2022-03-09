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Сегодня, 14:25

Защитник «Зенита» Ловрен получил вызов в сборную Хорватии на товарищеские матчи против Словении и Болгарии

Иван Торопцев
Корреспондент
Деян Ловрен.
Фото ФК «Зенит»

Сборная Хорватии объявила состав команды на предстоящие мартовские матчи.

В список из 25 футболистов попал защитник «Зенита» Деян Ловрен.

Также в резервный список хорватов попал полузащитник «Динамо» Никола Моро. Он может присоединиться к команде в случае травмы кого-то из основного списка.

Сборная Хорватии проведет два товарищеских матча: против Словении (26 марта) и Болгарии (29 марта).

Источник: https://hns-cff.hr/news/23818/zlatko-dalic-objavio-popis-igraca-za-prijateljske-utakmice-sa-slovenijom-i-bugarskom/
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Деян Ловрен
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Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

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П
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Краснодар

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Артем Дзюба

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 6
Рифат Жемалетдинов

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 15 1 0
Александр Соболев

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