Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, когда вернется в Россию

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал пресс-службе организации, что находится на данный момент не в России и назвал дату возвращения.

— Да, действительно, в данный момент я нахожусь не в России по личным обстоятельствам. При этом, конечно, сейчас у нас много работы и задач в рамках РПЛ, я постоянно нахожусь на связи с коллегами и клубами.

— Есть ли понимание, когда вы вернетесь?

— Да, конечно, мой прилет в Москву запланирован на 20 марта.

Ранее ФИФА объявила о том, что сборная Польши автоматически стала финалистом отбора к чемпионату мира, избежав полуфинальной игры с командой России. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.