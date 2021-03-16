Агент Еременко рассказал об интересе из Европы к футболисту

Марко Трабукки, агент экс-полузащитника «Ростова» Романа Еременко, рассказал о состоянии своего клиента и высказался об интересе к нему со стороны других клубов.

«Он сейчас лечит свои болячки до мая. Потом будем смотреть. Есть пара предложений из Европы. Думаю, что после окончания РПЛ, то кто-то заинтересуется и сделает предложение», — сказал Трабукки в эфире Clubhouse «Сколько стоит футболист?».

33-летний Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года по февраль 2021-го и провел в клубе 47 матчей, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами. В 2016 году футболист получил двухлетнюю дисквалификацию за положительный результат допинг-теста на кокаин.