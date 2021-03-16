Понсе: «Хочу оставить болельщикам «Спартака» приятные воспоминания о себе»
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе ответил на вопрос о возможном уходе из московской команды.
«Мои карьерные амбиции? Сейчас мы боремся за чемпионство, надеемся, что у нас получится и мы порадуем фанатов. Я хочу оставить болельщикам приятные воспоминания о себе в случае, если придет хорошее предложение. Сейчас я больше мечтаю о вызове в основную сборную Аргентины. Было бы здорово выиграть что-нибудь со сборной, мы уже давно не побеждали», — приводит сайт Джанлуки Ди Марцио слова Понсе.
Понсе выступает за «Спартак» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 23-летний аргентинец провел 23 матча за «Спартак», на его счету 10 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://gianlucadimarzio.com/it/ezequiel-ponce-spartak-mosca-intervista-news
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