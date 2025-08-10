Агент Батракова объяснил, почему не состоялся переход полузащитника в «Бенфику»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» рассказал об интересе «Бенфики» к футболисту.

«Интерес «Бенфики»? Все было через посредников. Ни одного предложения от клуба напрямую не было. Я ответил, что для начала серьезного разговора на эту тему, нужно в первую очередь связаться с клубом и решить с ним вопросы, узнать намерены ли они вступать в переговоры, чтобы сделка произошла. И только после того мы могли бы подключиться и говорить про условия Алекся. Почему «Бенфика» этого не сделала? Это к ним вопрос», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Бенфика» проявляла интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову, однако до конкретного предложения дело не дошло.

