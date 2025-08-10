Футбол
10 августа, 12:05

Агент Батракова объяснил, почему не состоялся переход полузащитника в «Бенфику»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» рассказал об интересе «Бенфики» к футболисту.

«Интерес «Бенфики»? Все было через посредников. Ни одного предложения от клуба напрямую не было. Я ответил, что для начала серьезного разговора на эту тему, нужно в первую очередь связаться с клубом и решить с ним вопросы, узнать намерены ли они вступать в переговоры, чтобы сделка произошла. И только после того мы могли бы подключиться и говорить про условия Алекся. Почему «Бенфика» этого не сделала? Это к ним вопрос», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Бенфика» проявляла интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову, однако до конкретного предложения дело не дошло.

  • Alexander Chernetsov

    какие это агенты? Братки в трениках... для мальчика — 10 августа в третьем туре швейцарской суперлиги «Сьон» сыграл вничью в гостях против «Янг Бойз» (0:0). Антон Миранчук, как и в прошлом туре, опять не вышел на поле, хотя вновь был в заявке. Возможно, такое решение главного тренера Дидье Толо связано с тем, что он больше не видит в своей команде Антона на фоне разговоров о его переходе в один из российских клубов. Это более явная перспектива...

    11.08.2025

  • Berkut-7

    Пусть учатся обманывать , как португальские клубы,которые впаривают своё барахло то за 70 то за 120 миллионов , в 50% случаев просто котов в мешке впаривают.

    10.08.2025

  • СереХа

    российские клубы не умеют дорого продавать

    10.08.2025

  • DemolisherAjax

    Из того что сказал Кузьмичев следует - Батраков не перешел в Бенфику,потому что Бенфика им не интересовалась :) Верно ?:)

    10.08.2025

  • spar001

    может потому что никто и не интересовался вашим Батраковым?:grin:...

    10.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Милая ну отсоси у меня хотя бы раз, ю тебе заплачу вдвойне!

    10.08.2025

  • LOKO-L68

    Вот ведь присосался Кузьмичев......от таких агентов одни пооблемы, пользы ноль. Он так пиарится, можно подумать именно он главный в его карьере и прогрессе.

    10.08.2025

  • инок

    Вчера отличный матч выдал Батраков, если продолжит в таком же духе, то точно будут предложения из топ-4 Европы. Вчерашний третий гол, просто показывает его высочайший уровень.

    10.08.2025

  • Berkut-7

    После вчерашнего матча, у Бенфики денег не хватит на БАтракова , тут уже в игру вступать могут клубы не ниже Челси.

    10.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

