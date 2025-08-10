Агент Батракова: «Алексей видит продолжение своей карьеры в большом европейском футболе»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем футболиста.

«Есть ли ощущение, что это последний сезон Батракова в России? Не будем загадывать. Но Алексей видит продолжение своей карьеры в большом европейском футболе. Реально ли? Если он проведет второй сезон на стабильно высоком уровне, это уже будет поводом, чтобы большие клубы обратили внимание и сделали какое-то предложение», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 7 голов в 5 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

