10 августа, 12:15

Агент Батракова: «Алексей видит продолжение своей карьеры в большом европейском футболе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем футболиста.

«Есть ли ощущение, что это последний сезон Батракова в России? Не будем загадывать. Но Алексей видит продолжение своей карьеры в большом европейском футболе. Реально ли? Если он проведет второй сезон на стабильно высоком уровне, это уже будет поводом, чтобы большие клубы обратили внимание и сделали какое-то предложение», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 7 голов в 5 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Спринт

    Чьё-то якобы "соглассие/не соглассие" профессионалу в спорте - то сугубо - перпендикулярно. Дальнейшую хрень .. де Бирон .. адрессуй таким же дундучкам из массовочки. Не лезь с ахинейкой ..

    11.08.2025

  • Alexander Chernetsov

    Ничего, мальчик. Тебе футбольная мировая мафия от футбола мозги-то быстро вправит.

    11.08.2025

  • Alexander Chernetsov

    согласен с оценкой. Мальчику мозги запудрили, а его папка-мамка уже баксики считать начали. Вот эту дрянь, как агены, калёным железом! Прочёл вчера, Станкович сам уходить не будет, ждёт неустойки... Это со своей кодлой бездельников! Что ты выполнил по договору? Шиш с маслом. сколько же нахлебников в нашей стране неразвитых капиталистов? Прямо как царицах, тот де Бирон. Хапуги, бездарности, лодыри... Хотя, к тем, кто погрел руки на обмане страны, такая гниль и липнет.

    11.08.2025

  • Alexander Chernetsov

    и окажется в Ференцвароше))) или Сьёне

    11.08.2025

  • allerc

    С чего это вдруг Батраков размечтался о большом клубе? Потому что Спартаку забил? Да этому Спартаку любой дурак забить может. Пусть он сначала Балтике забьет!

    11.08.2025

  • 99

    что нужно ? пресловутые Еврокубки))

    10.08.2025

  • Спринт

    Пока только перспективного игрока уже усиленно записывают якобы в звезды футбола. Батраков пока выделяется на весьма сереньком уровне нынешней РПЛ. Но такие якобы "звезды" уже были на страницах некогда спортивной газетёнки .. и где они в серьёзном футболе? Глущенкова тоже расхваливали во все лады .. на выходе очередной рос.фут.недоучка .. Из всех, кто попал в европейские команды приличного уровня из играющих в нынешней РПЛ, только батумский мингрелл Хвича смог себя проявить как футболист хорошего уровня. Остальные российские ногомячисты далеко не лучшие там, где труба пониже и дым пожиже.

    10.08.2025

  • Динамов

    Вот потому и нет в России ФУТБОЛИСТОВ - потому что Враги Народа под названием АГЕНТЫ уничтожают нашим молодым футболистам МОЗГ! Как можно хотеть играть во вражеской фашисткой стране, коей является Евросюз, КАК!?? ПОЗОР!!! Это кроме того очевидного факта, что уровень класса мастерства Батракова не годится даже для аутсайдеров АПЛ к примеру. Пока его ценник на трансфермаркте не станет хотя бы 30 млн евро - даже заикаться об топ-лигах будет маRазмом!

    10.08.2025

  • Марко Петкович

    Вот не хотелось бы, чтобы наши талантливые игроки уезжади в европу. Что здес-то то не устраивает? Уровень жизни выше, зарплата больше - что нужно еще?

    10.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Проект "Захарян-3"?!)

    10.08.2025

  • NapoliFC

    Парня потеряем. Сейчас поверит в 100 миллионов цены и привет. Через два года вторая лига.

    10.08.2025

  • Dron56

    Важно не пойти по дороге Захаряна. Еще один сезон отыграть бы в таком же темпе, можно будет и подумать об сильном чемпионате. Лучше кнечно что бы как Игорь Акинфеев радовали бы нас ссвоей игрой всю карьеру. Всего самого лучшего Батракову. Точка.

    10.08.2025

  • spar001

    головокружение от успехов началось...

    10.08.2025

  • volish17

    У нас все кто забивает Спартаку еду в Европу , хи..ха..

    10.08.2025

  • Ратель

    Этих жучков-посредничков сажать, пацанам прочищать мозги, чтоб карьеры себе не ломали. Лоськов всю карьеру почти в паровозе - легенда. Этот, если уедет, будет очередной метеор. Вспыхнул, потух - и нет его.

    10.08.2025

  • Чернобог

    Отстань от парня. Пусть играет и получает кайф от игры, пусть матереет и растёт в мастерстве. Ты гад спишь и видишь как бы поскорей нагреть свою лапу и сломать карьеру молодому. Убери свои лапы от него, не суйся!!

    10.08.2025

  • Valekka

    Спартаковский "Месси"-Давыдов тоже видел!!!:))

    10.08.2025

  • hattabych

    Агентам свои 10% с продажи получить не терпится.

    10.08.2025

  • AZ

    И нафига тогда лимит ужесточать? Чтобы легионеров было меньше, а лучшие свои "видели себя в большом европейском футболе" с детства? А играть у нас будет всякое днище? А вот те же Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич, Аршавин, Денисов, Анюков, Малафеев, Зырянов и др. показали в свое время, что можно и здесь побывать в большом европейском футболе.

    10.08.2025

  • Mick Shelby

    Неужели предаст Локомотив?

    10.08.2025

  • Степочкин

    7 голов в 5-матчах.. он уже сделал половину того, что в прошлом сезоне. Молодец парень! На завистников не смотреть и продолжать идти к своей цели!

    10.08.2025

  • Sparta

    вот так начинают тускнеть звёзды....

    10.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    навар поиметь

    10.08.2025

  • mikeV

    А нафига это агенту?

    10.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Один уже победитель ЛЧ у нас есть!

    10.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    ну началось опять эта уевропа у себя играть западло? маразм крепчает

    10.08.2025

  • Sparta

    началось.... Реал, Барселона, Баврия....

    10.08.2025

    • Агент Батракова объяснил, почему не состоялся переход полузащитника в «Бенфику»

    Нагорных о старте «Локомотива»: «Никакой эйфории. Впереди длинный чемпионат»
