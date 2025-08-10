Футбол
10 августа, 11:50

Агент Батракова: «30 миллионов за Алексея из Саудовской Аравии — гипотетические»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» рассказал об интересе к футболисту из Саудовской Аравии.

«30 миллионов за Алексея из Саудовской Аравии — гипотетические. Оффера в клуб не приходило. Когда появился интерес от саудитов, было озвучено просто: «Было бы интересно перейти?». А как можно ответить, когда не знаешь, какой клуб и какое именно предложение? Никакой конкретики точно не было», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 7 голов в 5 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
    Агент Батракова объяснил, почему не состоялся переход полузащитника в «Бенфику»
