Агент Гиговича заявил, что полузащитник «Ростова» останется в «Оденсе»
Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, выступающего в аренде за «Оденсе», поделился мнением о будущем 20-летнего шведа.
«Думаю, Армин останется в «Оденсе», — цитирует Скендеровича «РБ Спорт». — Сейчас он находится в расположении молодежной сборной Швеции. Есть ли предложения? Суть не в предложениях, а в том, как будет лучше для самого Гиговича».
В нынешнем сезоне Гигович провел десять матчей в составе «Оденсе» во всех турнирах и забил один гол. Его соглашение с «Ростовом» рассчитано до 2025 года.
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|
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|5
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|35
|
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|
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|
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|7
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|25
|
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|17
|7
|4
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|
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|5
|5
|7
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|
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|5
|4
|8
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|
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
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|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|К
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|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
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|1
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|2
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