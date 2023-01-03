Агент Гиговича заявил, что полузащитник «Ростова» останется в «Оденсе»

Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, выступающего в аренде за «Оденсе», поделился мнением о будущем 20-летнего шведа.

«Думаю, Армин останется в «Оденсе», — цитирует Скендеровича «РБ Спорт». — Сейчас он находится в расположении молодежной сборной Швеции. Есть ли предложения? Суть не в предложениях, а в том, как будет лучше для самого Гиговича».

В нынешнем сезоне Гигович провел десять матчей в составе «Оденсе» во всех турнирах и забил один гол. Его соглашение с «Ростовом» рассчитано до 2025 года.