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Иванов поддержал идею переименования стадиона в Екатеринбурге в честь Пеле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал предложение президент ФИФА Джанни Инфантино назвать в честь Пеле хотя бы по одному стадиону во всех странах мира.

«Пеле был великим футболистом. Стоит увековечить его память. Хорошая идея. Может, она воплотится в жизнь. Я лично «за». Посмотрим, как будет. Есть ли желание переименовать стадион в Екатеринбурге? Я же говорю, что «за». Но решение будет коллективным. Наш стадион принадлежит области. Посмотрим. Мы, может, выйдем с таким предложением», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории футболистом, ставшим трехкратным чемпионом мира.

«Урал» проводит домашние матчи в РПЛ на «Екатеринбург Арене», которая вмещает 35 тысяч человек.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-ya-za-to-chtoby-nazvat-v-chest-pele-stadion-v-ekaterinburge/
Пеле
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