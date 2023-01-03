Источник: Галактионов может уйти с поста главного тренера молодежной сборной России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов может уйти с поста наставника молодежной сборной России, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, специалист хочет посвятить себя работе в составе железнодорожников, которые идут на 14-м месте в РПЛ, находясь в одном очке от зоны вылета.

Окончательно решение будет принято после диалога РФС и тренера. Галактионова может сменить тренер, работающий в системе союза.

Главный тренер «Локо» возглавляет молодежку с декабря 2018 году.