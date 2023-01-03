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Сегодня, 17:22

Источник: Галактионов может уйти с поста главного тренера молодежной сборной России

Руслан Минаев
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Михаил Галактионов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов может уйти с поста наставника молодежной сборной России, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, специалист хочет посвятить себя работе в составе железнодорожников, которые идут на 14-м месте в РПЛ, находясь в одном очке от зоны вылета.

Окончательно решение будет принято после диалога РФС и тренера. Галактионова может сменить тренер, работающий в системе союза.

Главный тренер «Локо» возглавляет молодежку с декабря 2018 году.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/peremeny-v-molodezhke-galaktionov-mozhet-sosredotochit-sya-na-rabote-v-rabote-na-loko-a-komandu-vozglavit-trener-iz-sistemy-sborny-h/
РФС
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Спартак

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Краснодар

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