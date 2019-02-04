Адвокат Дарьи Глушаковой: "Денис понял, что вел себя неправильно. Он выходит из битвы за детей"

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, сказал "СЭ", что Денис отказался от иска к супруге по поводу проживания детей и признал, что они должны жить с мамой.

– Можете нас поздравить, – начал Жорин. – Видимо, что-то произошло с Глушаковым в лучшую сторону. Мы сегодня как раз готовились к битве за детей, принесли массу экспертиз, заключений, характеристик, пришли свидетели. Но нас ждал приятный сюрприз.

Во-первых, Глушаков поменял адвокатов. И как только началось заседание, они заявили о том, что Денис выходит из битвы за детей, он отказывается от требования, чтобы их оставили с ним. То есть он признает иск, что дети должны быть с мамой и отказывается от требования о взыскании алиментов с Даши. Вопрос об определении места жительства детей можно считать решенным. Глушаков согласился, что алименты должен платить он.

Самое главное, за что мы боролись, оно сегодня свершилось. По итогу он сдался без боя. Надеюсь, что Денис сам понял, что неправильно себя вел, либо ему объяснили новые адвокаты или под давлением общественности он принял такое решение. Даша очень рада. Можно сказать, happy end в этой ситуации. (Арман Мкртчян)​